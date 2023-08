Un collage di fotografie regalato dai colleghi, e oggi, nel primo giorno in pensione, incontriamo nella sua casa Pietro Morstabilini, 65 anni, fino a ieri dirigente dell’ospedale di Cremona.

L’occasione per tracciare un bilancio della carriera che comincia 45 anni fa a Milano come tecnico di laboratorio, lui perito chimico che termina l’università durante i primi anni di lavoro.

Da Milano a Cremona, tre anni alle Ancelle e poi nel 1984 arriva al laboratorio analisi dell’ospedale. Chiude la sua carriera come dirigente delle professioni sanitarie, essendo partito da tecnico di laboratorio. E’ stato in prima fila, e lo si ricorda bene, durante la campagna di vaccinazione anitcovid come responsabile organizzati degli hub vaccinali e del centro tamponi. Il servizio di Simone Bacchetta

