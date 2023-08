“Nutri-menti” è il nuovo progetto multidisciplinare per pazienti oncologici dedicato specificatamente a persone con tumore allo stomaco o al pancreas, e intende offrire supporto nutrizionale e psicologico ai pazienti sia nella fase pre che post-operatoria.

Come spiega Rodolfo Passalacqua, oncologo e responsabile scientifico del progetto, «Nutri-Menti è pensato per dare un supporto nutrizionale fisico e psicologico a pazienti con tumori dello stomaco e del pancreas, nella fase pre e post operatoria, per evitare la di debilitazione fisica dovuta alla malattia o alle cure chemioterapiche». L’obiettivo è seguire il paziente a 360° gradi per evitare l’insorgere di complicanze come la perdita di peso e di tono muscolare, requisiti indispensabili per affrontare sia la chemioterapia che l’intervento chirurgico.

Sostenuto dall’associazione MEDeA di Cremona, con il contributo di RicherchiAMO Onlus di Brescia, il percorso multi-specialistico coinvolge l’Oncologia, la Chirurgia, la Gastroenterologia, la Medicina Riabilitativa, il Servizio di nutrizione clinica, la Radiologia, e sul territorio i Servizi per la domiciliarità e gli Infermieri di Famiglia e Comunità. L’assistenza al domicilio potrà contare inoltre sulla telemedicina, per creare un filo diretto tra il paziente e gli specialisti sin dalle prime fasi della diagnosi.

«Lavorare insieme – prosegue Passalacqua – è fondamentale per seguire il paziente dalla diagnosi alla riabilitazione post-operatoria, cercando di ridurre al minimo le problematiche legate alla chemioterapia e all’intervento per supportare la persona in ogni fase e mantenerla il più possibile al domicilio».

“Nutri-Menti” verrà presentato ufficialmente il 1° settembre 2023 in occasione della “Cena dei 500. La bellezza di aiutare”, evento organizzato in favore di MEDeA e il cui ricavato sosterrà il progetto stesso.

© Riproduzione riservata