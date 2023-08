Le insegne dell’ex supermercato Bennet di Castelvetro Piacentino sono state tolte e ora si sta lavorando celermente per aprire il nuovo Rossetto, che entrerà nel centro commerciale Verbena tra settembre e ottobre 2023. Saracinesche abbassate nel grande spazio commerciale che è sempre stato molto frequentato non solo dai residenti in paese ma anche dai cremonesi. Restano aperti invece gli altri store della galleria commerciale a cielo aperto. E proprio il Rossetto, che non lascerà Cremona e che quindi raddoppia i suoi spazi, cerca personale da inserire nell’organico del nuovo supermercato: come da annuncio comparso su internet, si cercano figure professionali da inserire nel banco latticini e nel banco pescheria.

