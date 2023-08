“No tengan miedo”: Papa Francesco si rivolge in spagnolo al milione e mezzo di ragazzi lungo la riva del fiume Tago, a Lisbona, per la messa conclusiva della Giornata mondiale di gioventù, per incoraggiarli a “Non avere paura”, a lottare “per la pace” e a non rinunciare a tentare di “cambiare il mondo”. Un appuntamento che si chiude – e che guarda già a Seul 2027 – con una grande partecipazione anche cremonese, che ha contato circa 400 giovani della nostra diocesi all’evento portoghese. Un invito quello racchiuso nelle parole di Papa Francesco di cui i giovani faranno tesoro anche una volta tornati nel loro quotidiano. Il servizio di Michela Cotelli

