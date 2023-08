Nel pomeriggio di domenica 6 agosto, sotto il ponte in ferro che collega la sponda cremonese a quella piacentina, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare l’inizio di un incendio di sterpaglie. Il fumo è arrivato in forma leggera anche nelle canottieri lungo il Po tanto che molte persone, per curiosità, si sono riversate sulla strada per cercare di capire che cosa stesse succedendo. Sicuramente il vento sulla città può aver contribuito a una veloce espansione delle fiamme, prontamente spente dai VVFF.

