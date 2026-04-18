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Cronaca

Soresina, il PNRR finanzia le scuole: previsti lavori per 600mila euro

di Andrea Colla

In programma l'abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione del solaio delle elementari

Le scuole elementari di Soresina
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Oltre mezzo milione di euro destinati alla manutenzione degli istituti scolastici.
È a tanto che ammonta l’investimento che il Comune di Soresina è pronto a mettere in campo grazie a un finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del PNRR.

Due gli interventi previsti.
Il primo riguarda la scuola secondaria di primo grado “Bertesi”, dove sono in programma una serie di opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per un importo complessivo di 300 mila euro.
Il progetto esecutivo è già pronto e l’amministrazione comunale procederà a breve con l’affidamento dei lavori.
Trattandosi di un intervento dal valore inferiore al milione di euro, non è previsto un bando di gara, ma sarà comunque necessario confrontare cinque diverse offerte per l’aggiudicazione dell’appalto. Una volta avviati, i lavori dovranno concludersi entro sei mesi.

La stessa cifra, 300 mila euro, è destinata alla vicina scuola primariaDa Vinci”. In questo caso gli interventi interesseranno la messa in sicurezza e il consolidamento strutturale del solaio, il rifacimento del controsoffitto e del manto di copertura dei locali situati al primo piano dell’ala ovest dell’edificio.
All’inizio di aprile la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, dando il via ai prossimi e imminenti passaggi burocratici.

Entrambi gli interventi sono finanziati con i fondi del PNRR, nell’ambito della missione dedicata a istruzione e ricerca. Il termine dei lavori, salvo imprevisti, è fissato entro la fine dell’anno.

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