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Cremonese

Cremonese, le possibili scelte di mister Giampaolo per la sfida contro il Torino

di Mauro Maffezzoni

L'allenatore dei grigiorossi dovrà fare i conti di nuovo con diverse assenze: gli infortunati Vardy, Thorsby, Moumbagna e Collocolo, oltre allo squalificato Maleh

Marco Giampaolo
Fill-1

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Contro il Torino, la Cremonese non può permettersi passi falsi. Il tecnico Marco Giampaolo con il suo staff ha fatto lavorare sodo tutta la settimana la squadra, in vista della sfida contro i granata. Nelle fila grigiorosse ci saranno ancora diverse assenze, per questo l’allenatore tenterà di mandare in campo l’undici titolare più competitivo, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi in ottica salvezza.

Inizialmente, la Cremonese dovrebbe partire con un 4-2-3-1 come sistema di gioco. Tra i pali ci sarà Audero, mentre i terzini saranno Terracciano a destra e Pezzella a sinistra. I due centrali della retroguardia grigiorossa, invece, saranno Baschirotto e Luperto.

I due centrocampisti centrali posizionati davanti alla difesa dovrebbero essere Grassi e Bondo, considerate anche le indisponibilità di Maleh, causa squalifica, e di Thorsby per infortunio.

Sulla trequarti non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Vandeputte a sinistra e di Bonazzoli in posizione centrale, dietro la prima punta. A destra, invece, il favorito sembra essere Floriani Mussolini, anche se non vanno del tutto escluse le alternative Zerbin e Barbieri.

Per quanto riguarda la punta centrale, con ogni probabilità toccherà all’ex granata Sanabria partire da titolare, mentre Djuric e Okereke dovrebbero iniziare dalla panchina, ma pronti a entrare a gara in corso. Restano indisponibili per infortunio nel reparto avanzato Vardy e Moumbagna.

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