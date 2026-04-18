Passerella sull'Adda, entro una settimana progetto di smantellamento in procura

Piccoli passi avanti sul fronte dello smantellamento della passerella sull’Adda che avrebbe dovuto sancire il collegamento della ciclovia VenTo tra il Cremonese e il Lodigiano, ma che è invece crollata subito dopo la sua costruzione. In settimana i vertici di Aipo hanno incontrato la ditta appaltatrice e lo staff di direzione dei lavori, “per poter organizzare la procedura di recupero del materiale in alveo” ha spiegato l’ingegnere Gaetano La Montagna, dirigente dell’Agenzia. “La prima proposta che era stata fatta va infatti aggiornata in base agli esiti del sopralluogo effettuato dalla procura nelle scorse settimane e al crollo della quinta campata, verificatosi a fine marzo”.

Entro la prossima settimana dovrebbe essere pronto l’aggiornamento definitivo, che verrà poi trasmesso alla Procura per il via libera definitivo.

Intanto sul futuro del collegamento permane l’incertezza: “Abbiamo avuto una interlocuzione con la procura di Lodi in queste settimane” continua La Montagna. “Si stanno verificando i motivi che hanno portato al collasso della struttura, per valutare se cambiare o meno la tipologia. Si tratta di valutazioni complesse, che non riguardano solo il pacchetto ingegneristico ma anche tutto il progetto originale”.

Si prevede quindi “un allungamento dei tempi di realizzazione” conclude la Montagna. Per questo Aipo chiederà alla Regione “una proroga della convenzione siglata nel 2022”. “L’incidente ha lasciato l’amaro in bocca a tutti. E per fortuna non ha causato alcun tipo di danno alle persone né alle cose”.

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