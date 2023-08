Alberi pericolanti. C’è preoccupazione da parte dei residenti e del comitato di quartiere, dopo le ripetute segnalazioni finora finite nel vuoto. La zona quella del parchetto di via San Zeno, confinante con il centro sportivo, dove si ritrovano ogni giorno famiglie con bambini e ragazzini specie nel periodo estivo. Sabato sera i vigili del fuoco sono intervenuti tagliando una parte degli arbusti, ma occorrerà un nuovo intervento per mettere in completa sicurezza la zona. La situazione era stata messa in evidenza già alcuni anni fa. Un sopralluogo domenica mattina a cui era presente anche l’assessore ai quartieri del comune di Cremona Luca Zanacchi, che promette interventi immediati. Il servizio di Michela Cotelli, riprese di Francesco Sessa. Foto a seguire di Francesco Sessa

