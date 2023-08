L’Università Cattolica del Sacro Cuore istituisce 4 borse di studio dell’importo di 4.000 euro ciascuna destinate agli studenti immatricolati al primo anno del corso di laurea magistrale interfacoltà “Consumer behaviour: psychology applied to food, health and environment” attivato dalle Facoltà di Psicologia e Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali nel campus di Cremona, per l’anno accademico 2023/24.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere trasmesse via mail all’indirizzo borsedistudio-pc@unicatt.it entro venerdì 15 settembre 2023. Le domande dovranno essere compilate su apposito modulo disponibile sul sito web www.unicatt.it .

Oltre alla domanda di partecipazione i candidati dovranno presentare:

– autocertificazione degli esami sostenuti nel corso di laurea triennale, con la specifica delle votazioni conseguite, data, crediti formativi universitari (CFU) e settori scientifico-disciplinari (S.S.D.). Per i laureati in un corso di laurea triennale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore si richiede l’autocertificazione scaricabile dalla pagina personale ICatt

– copia della attestazione ISEE 2023 del nucleo familiare di appartenenza.

Per poter accedere alla borsa di studio i beneficiari dovranno riservare il posto, mediante il versamento della prima rata dei contributi universitari per l’a.a. 2023/24 al corso di laurea magistrale di cui sopra, entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di mancata riserva del posto da parte dei beneficiari, verranno effettuati i ripescaggi in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle liste.

