Ha preso il via il pellegrinaggio regionale a Lourdes dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), che si svolge dall’8 all’11 agosto nel santuario mariano degli Alti Pirenei. Sono 300 i lombardi partecipanti fra cui un’ottantina di cremonesi, a guidare spiritualmente la trasferta è don Maurizio Lucini, assistente della sottosezione Unitalsi cremonese, coadiuvato da don Claudio Rasoli, presidente della Fondazione Redentore di Castelverde.

Il pellegrinaggio, che segue il tema scelto dal santuario di Lourdes per l’anno pastorale 2022/2023 “Qui si costruisca una cappella”, si è aperto con la messa poi il rosario nella grotta di Massabielle dove nel 1858 la Vergine apparve 18 volte alla giovanissima Bernadette Soubirous. In programma nei prossimi giorni diversi momenti significativi, come la processione ‘aux flambeaux’.

Federica Priori

© Riproduzione riservata