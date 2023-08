C’ è anche Pierpaolo Beluzzi, magistrato del tribunale di Cremona, nell’elenco dei sette nomi in lizza per guidare la procura generale di Torino. Dopo sette anni infatti Francesco Saluzzo, per raggiunti limiti di età, lascerà subito dopo l’estate. Il ruolo, come si legge su La Repubblica, e sarà vacante dal 2 ottobre. I candidati interni sono i quattro aggiunti che già partecipano al bando per il posto da procuratore capo. I tempi per conoscere i nuovi timonieri del palazzo di Giustizia di Torino non sono comunque rapidi: la stima è almeno 9 mesi.

