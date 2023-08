Il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) ha accolto le osservazioni formulate dall’Associazione Italiana di Diritto della navigazione interna (AIDNI) in occasione delle audizioni tenutesi il 29 maggio scorso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha conseguentemente inserito il trasporto fluviomarittimo nel primo “Piano del mare”, nuovo strumento politico di programmazione approvato dallo stesso Cipom ed ora in fase di approdo presso il governo e il Parlamento.

“Siamo davvero lieti che il Cipom abbia accolto le nostre osservazioni – spiega l’avv. Massimiliano Grimaldi, Presidente della Associazione Italiana di Diritto della navigazione interna -, riconoscendo così il trasporto commerciale fluviomarittimo come uno degli anelli del “sistema-mare” da valorizzare adeguatamente nell’attuazione di una nuova politica marittima unitaria e strategica.”

“Confidiamo tuttavia – sottolinea Grimaldi – che il Parlamento possa recepire le ulteriori osservazioni che Aidni aveva svolto in audizione circa l’opportunità di inserire nel Piano del mare anche il turismo nautico e crocieristico per via fluviomarittima. Si tratta infatti di un settore meritevole di grande considerazione e da valorizzare unitariamente, poiché assicura la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio e lo sviluppo economico delle comunità locali anche costiere: in tale ottica andrebbero dunque rapidamente valorizzate l’idrovia internazionale fluviomarittima Locarno – Milano – Venezia, oggetto di numerosi ed importanti finanziamenti nell’ambito delle iniziative INTERREG (Fondo europeo di Sviluppo Regionale) Svizzera-Italia e che, una volta a regime, assicurerà le attività di crociera turistica internazionale da Locarno sino alle località del Mare Adriatico, nonché l’idrovia nazionale fluviomarittima Garda – Mantova – Venezia che, una volta a regime, assicurerà le crociere turistiche dalle Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia alle località del mare Adriatico”.

