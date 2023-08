Meloni “Sul salario minimo una proposta comune e ampia in 60 giorni”

“Ho proposto un confronto molto più ampio che coinvolga chi è costituzionalmente più attrezzato per fare questo lavoro, il Cnel per terminare prima dell’avvio della legge di bilancio, in tempo per avere le coperture necessarie a prendere dei provvedimenti. Il lavoro povero non va risolto semplicemente tramite il salario minimo, ma siamo aperti al confronto su una materia molto più ampia e complessa. Abbiamo proposto un lavoro da fare insieme, da completare nei prossimi 60 giorni per capire se c’è un margine per condividere tra le forze politiche e parti sociali soluzioni efficaci per favorire il lavoro giusto, pagato adeguatamente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con le opposizioni.

pc/red