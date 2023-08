Saviano “Michela Murgia sempre dalla parte degli ultimi”

ROMA (ITALPRESS) – “Lei voleva che fosse questo il suo funerale, una celebrazione tra persone, tutto il suo scrivere ha significato non siamo soli, non siete soli. Sapeva che questi tipi di governi che vanno verso una scelta autoritaria li puoi disinnescare democraticamente non facendo stare le persone come dissidenti”, ha detto Roberto Saviano al termine dei funerali di Michela Murgia.

