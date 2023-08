Leggi anche: 12 Ago 2023 Boom di turisti stranieri

in centro a Cremona

“Il Museo Civico di Cremona ha i cartelli che spiegano le opere solo nella versione in italiano”. A segnalarlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Cremona, Alessandro Zagni.

“L’amara scoperta è pervenuta dalla segnalazione di un gruppo organizzato di turisti stranieri in visita nella nostra città: sono rimasti affascinati dalla bellezza di Cremona ma si sono trovati perplessi, non potendo comprendere le opere esposte al Civico che, ricordiamolo, è la principale attrazione del sistema museale che fa capo al Comune”, dice Zagni che precisa: “Solo “Le Stanze per la Musica”, la collezione storica di strumenti di Carlo Alberto Carutti è descritta anche in inglese, tutto il resto nulla”.

Il capogruppo di FdI si chiede: “Non volevamo crederci, tutti i musei del mondo ormai riportano cartelli multilingue (almeno l’inglese oltre alla lingua del posto) e Cremona è ferma all’italiano: come possiamo pensare di diventare attrattivi per i turisti stranieri, e competere con le altre città d’arte, se non offriamo nemmeno questi servizi basilari? Che offerta presenta la città alle persone che scelgono di visitare Cremona, anche in queste vacanze estive?”

“Già – prosegue – ci eravamo stupiti quando l’Assessore al Turismo ci aveva spiegato in Consiglio Comunale che avrebbero impiegato gli introiti della tassa di soggiorno per far realizzare e stampare delle mappe cartacee della città da distribuire, quando ormai tutto il mondo si muove nelle città usando le mappe degli smart phone. Ora la scoperta che al Museo ci sono spiegazioni solo in italiano”.

Quindi annuncia: “A questo punto, alla ripresa dei lavori consigliari, con il gruppo Fratelli d’Italia presenteremo una interrogazione per chiedere quanto è stato incassato fino ad oggi con la tassa di soggiorno, come sono stati impiegati i fondi, e solleciteremo affinché una parte delle risorse venga utilizzata per realizzare le descrizioni multilingue delle opere museali”.

“Cremona – conclude Zagni – è bellissima, ma per diventare davvero più attrattiva deve partire da una promozione adeguata e da una offerta di servizi minimi che i turisti richiedono. Inutile altrimenti riempirsi la bocca con obiettivi di “internazionalizzazione”, per poi perdersi in un bicchiere d’acqua in questo modo”.

