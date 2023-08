Al rientro dalle ferie molti cremonesi troveranno un corso Vittorio Emanuele II un po’ diverso, con la conclusione dei lavori nell’ex Oviesse, dove da qualche giorno è comparsa l’insegna YI Store, emporio cinese. All’interno fervono i lavori, che per il momento sembrano interessare solo una parte dell’ex grande magazzino di abbigliamento.

Poco più avanti verso piazza Stradivari, in quelli che erano i locali del bar La Cafetera, si è insediata un’impresa di costruzioni e ristrutturazioni edili: un’attività atipica per un locale del centro storico tradizionalmente votato all’abbigliamento e alla ristorazione, ma in linea con il boom del settore successivo all’introduzione dei benefici fiscali. L’inaugurazione dello showroom è prevista per il 6 settembre alla presenza di Fabrizio Corona.

