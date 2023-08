Nuovo appuntamento all’Alac (Associazione Latino-americana) di Cremona nell’ambito della rassegna “Fiestas de Verano 2023”, volta a celebrare l’estate con una serie di serate a tema: un vero e proprio viaggio nei Paesi dell’America Latina. Stavolta protagoniste della serata, che come sempre si svolgerà nella splendida cornice del Chiostro delle Arti (via Gioconda, 3), il 27 agosto, saranno le Ande: una zona dove ancora oggi si vive la cultura di una vita in armonia con la natura, seguendo una tradizione ancestrale che mette la Madre Terra al centro di tutto.

La serata sarà caratterizzata da momenti gastronomici e musicali, ma sarà anche l’occasione per ritrovarsi dopo la pausa di agosto, e di trascorrere una piacevole serata in compagnia. In primo piano ci sarà la musica del trio Caminantes, virtuoso gruppo di musicisti dell’America Latina, formato da Lautaro Acosta (violino e corde), Angelo Palma (chitarra e voce, charango, kena, tiple, siku) e Miguel Angel Acosta (chitarra, voce, charango). Il gruppo propone un repertorio di musica popolare alternando brani d’autori e proprie composizioni.

Naturalmente, non mancherà la parte gastronomica: si potranno gustare le migliori specialità sudamericane, e in particolare anche alcuni piatti tipici andini, come la papa a la huancaìna o la ceviche de pulpo.

La kermesse si chiuderà quindi il 3 settembre, con una serata dedicata all’America Latina a 360 gradi, con musica e gastronomia dedicata.

© Riproduzione riservata