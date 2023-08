Marco Carra, consigliere regionale mantovano del PD, ha annunciato un’interrogazione alla Giunta per chiedere le intenzioni della Giunta Fontana in merito alla realizzazione dell’autostrada Mantova-Cremona. Il tema è tornato di attualità dopo l’incontro del Presidente della Provincia di Mantova, Carlo Bottani, con i Comitati del no e si.

“Il Presidente della Provincia, Bottani, che ha incontrato nei giorni scorsi i comitati del no all’autostrada Mantova Cremona, apre a un piano B – afferma Carra -. Già l’Amministrazione Regionale, nelle scorse settimane, è intervenuta sia a favore che in modo contrario all’opera. Il presidente Bottani dica esattamente cosa pensa. Non possiamo essere gli zimbelli della Regione dove il centrodestra che governa la Provincia un giorno dice una cosa e il giorno dopo l’esatto contrario.

“Le Amministrazioni serie non tengono il piede in due scarpe. Peraltro, ci sono degli accordi istituzionali che vanno rispettati. Quindi, Regione e Provincia dicano cosa intendono fare per i Comuni attraversati da una viabilità intensa costituita prevalentemente da traffico pesante. Vi è poi da segnalare il silenzio rumorosissimo delle categorie economiche da sempre favorevoli all’opera. Sono convinto che se questo indecoroso balletto della destra l’avesse fatto il centrosinistra non sarebbero state zitte.”

Sulla questione interviene anche Valeria Missora, candidata alla segreteria provinciale mantovana del Pd : “Sostengo l’azione che i circoli del Pd del territorio sul quale dovrebbe insistere il tracciato dell’autostrada regionale Mantova-Cremona, ossia Mantova, Curtatone, Castellucchio, Marcaria San Martino dall’Argine e Bozzolo, stanno portando avanti da tempo, battendosi per questa infrastruttura e per un miglioramento complessivo della viabilità”.

