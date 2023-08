Spettacolare incidente per fortuna senza gravi conseguenze alle porte di Soncino questa mattina alle 9,30. Una Dacia proveniente dal bresciano, condotta da un uomo e con a bordo due bambini di 1 e tre anni, si è capovolta dopo aver impattato un’altra auto che si immetteva sulla stessa via Brescia, alla cui guida si trovava una donna di 62 anni. Sul posto sono immediatamente intervenuti polizia stradale, soccorsi sanitari e Vigili del Fuoco di Orzinuovi ed è stato attivato l’elisoccorso da Brescia. Fortunatamente nessuno dei coinvolti è rimasto ferito in maniera seria.

