Superlavoro, in queste ore, per i vigili del fuoco di Cremona, intenti a domare una serie di incendi di sterpaglie sviluppatisi in questi giorni di caldo estremo. I primi interventi subito questa mattina alle 9, prima in via Postumia, all’altezza del cavalcavia di San Felice, e poi in via Passolombardo all’ingresso del casello autostradale dell’A21. In quest’ultima zona i vigili del fuoco sono tornati verso le 12,30, questa volta vicino all’hotel Hrmes. Poco dopo le 16,30, altro rogo in via San Felice. Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza problemi, gli interventi immediati hanno impedito che gli incendi si propagassero ulteriormente. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause sono in corso di accertamento. Il caldo torrido di questi giorni non fa altro che alimentare i roghi, anche se la matrice dolosa non è comunque da escludere.

