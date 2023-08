Anche l’isola d’Elba è stata interessata dalle fiamme, con ogni probabilità di natura dolosa. L’incendio è partito nella notte di lunedì, ma nel giro di una notte il rogo è stato domato.

Molta la paura e i disagi con alcune centinaia di turisti, tra cui alcuni cremonesi, evacuati dalla zona di Ortàno: Vallata di Ortano, Mezzo Ortano, San Felo, Chiusello e Campo grande le località maggiormente interessate.

Fiamme che invece non hanno interessato l’attività di Mauro Patrini, pizzighettonese che da anni, d’estate, gestisce un bar-ristorante sulla spiaggia di Morcone a Capoliveri, una zona comunque non troppo distante da quelle dove si sono propagate le fiamme: “Siamo vicini in linea d’aria, sono circa 8/9 km, abbiamo sentito l’odore ed è arrivata la fuliggine, ma siamo rimasti lontanissimi da quello che era un pericolo”.

Ora però, tutto sembra tornato alla normalità grazie alle condizioni meteo che non hanno alimentato l’incendio, ma anche al lavoro della macchina dell’emergenza: “Assolutamente, hanno agito veramente in modo tempestivo. Sono attrezzati bene: è partito subito il canadair e l’hanno domato”.

“Adesso – conclude Patrini – è tutto sotto controllo, sempre che qualche altro “furbo” non ne accenda di nuovi: l’incendio in questione è durato lo spazio di una notte, poi come detto sono entrati in azione i canadair e fortunatamente c’era poco vento quella notte”.

Mauro Taino

© Riproduzione riservata