Incidente, poco dopo le 16 di oggi pomeriggio, sulla Giuseppina all’altezza del territorio di San Martino del Lago. A finire – per cause in corso di accertamento – dopo aver sbandato nel fosso che costeggia la strada una Citroen con a bordo un uomo di 83 anni ed una donna di 79. Sul posto, dopo che alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme, sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco di Cremona, oltre ai mezzi di soccorso. I due feriti sono stati trasportati al Maggiore e ricoverati entrambi in codice giallo.

Na.Co.

