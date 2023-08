Tragico epilogo nelle ricerche di Emilio Sali, l’82enne lodigiano residente alla Maiocca, frazione di Codogno, scomparso da sabato mattina, quando era uscito di casa senza più rientrare. Il corpo senza vita dell’anziano è stato ritrovato in una zona golenale di Castelnuovo. Un malore, la probabile causa del decesso. La morte sarebbe avvenuta da alcuni giorni. Ad accertare la causa e i tempi sarà comunque l’esame autoptico. Sabato scorso Sali era uscito in auto, diretto verso una zona di sua proprietà vicino a Castelnuovo. Il recupero della salma è avvenuto in una zona impervia della zona. Le ricerche dell’anziano erano state estese anche nel cremonese, territorio che Sali era solito frequentare.

