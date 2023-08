Non usa giri di parole Davide Ballardini al termine del match perso 1-0 contro il Bari parlando in esclusiva ai microfoni di Diretta Grigiorossa su Cremona1.

“Il punto dopo due giornate – ha esordito – non ci interessa molto, ma meritiamo di averlo: il campo dice questo”.

Quindi ha analizzato: “Nel primo tempo siamo stati più veloci nel girare palla, abbiamo avuto un’occasione importante con Buonaiuto. Nel secondo tempo siamo stati lenti e imprevedibili: c’è stata tanta confusione, premesso che il Bari non ha fatto nulla per vincere se non la situazione dove ha fatto gol. Ma la Cremonese deve fare molto di più se no questi sono i risultati”.

Il tecnico, però, non parla dei singoli: “Non è un fatto di uno o dell’altro, ma in generale bisogna che cambiamo ritmo: ci vuole un’intensità e una determinazione diverse e anche un atteggiamento differente. Corriamo e fatichiamo ma, bisogna farlo e giocare con altro spirito”.

Sull’inserimento di Ciofani ha precisato: “Nel primo tempo non eravamo presenti in area e non c’era abbastanza presenza né con gli esterni, né con Vazquez e le mezzali. Così abbiamo pensato che magari Ciofani fosse utile”.

Su Zanimacchia, apparso contrariato al momento della sostituzione, ha invece smorzato: “Il nervosismo era dato dal risulto che non ci premiava, ma va bene essere nervosi nel modo giusto: vuol dire che ci tieni”.

Infine su Coda: “Se sarà ufficiale, ma non è il problema di un attaccante, pur bravo come è lui, ma bisogna che siamo un’altra squadra, solida sì, ma che gioca un calcio più verticale e meno prevedibile se no facciamo fatica. Pensiamo a mercoledì quando sarà un’altra partita difficile ma in Serie B di gare semplici non ce ne sono”.

