Al termine della partita, sempre a Diretta Grigiorossa su Cremona1, è intervenuto in esclusiva anche Daniel Ciofani che ha esordito parlando del traguardo delle 150 partite: “È un traguardo certamente importante che testimonia il mio attaccamento a questa causa, non mi aspettavo la targa, l’ho saputo poco prima della partita, ma diciamo che sarebbe stato bello festeggiare con un altro risultato”.

Quindi analizza cosa è mancato: “Dobbiamo considerare che abbiamo affrontato due avversarie totalmente schierate sotto la linea della palla, che hanno pensato solo a difendersi e quando è così non è facile. Abbiamo comunque creato occasioni, ma non siamo stati in alcuni casi bravi e in altri fortunati. Dobbiamo fare meglio”.

Sui tifosi ha concluso: “I nostri sostenitori sono straordinari, se qualche fischio si è sentito ci sta, ci teniamo anche noi molto e si poteva fare meglio: sentivamo i fischi anche dentro al cuore. Personalmente chiedo ai tifosi di starci vicino, di trascinarci e noi sapremo dare il massimo, regalare emozioni migliori di quelle di questa sera”.

rb

