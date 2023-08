Sarr 6: non ha colpe specifiche sul gol, per il resto il Bari non lo impegna praticamente mai. Preciso in uscita sui lanci lunghi.

Ghiglione 5,5: spinge sulla destra e centra subito un buon traversone, porta anche qualche pallone verso il centro per variare un po’ il tema, ma sul gol il Bari entra dal suo lato.

(32′ st Pickel 6: costringe Brenno all’unico miracolo della sua partita con il colpo di testa che potrebbe regalare l’1-1 all’ultimo battito).

Bianchetti 5: sbaglia qualche disimpegno in costruzione e commette troppi falli nel finale, che consentono al Bari di guadagnare secondi preziosi e spezzare il ritmo della partita.

Ravanelli 5,5: di testa presente, prova a portare qualche pallone fuori dalla linea difensiva quando i centrocampisti sono pressati ma tiene in gioco Morachioli che poi centrera’ per il tocco decisivo di Sibilli che cambia il match.

Quagliata 6: spinge tantissimo per creare superiorita’ numerica e dal suo lato il Bari non sfonda, ma non pesca l’assist vincente.

Collocolo 6: parte bene con tanti inserimenti senza palla e una pressione su Benali spesso efficace, poi viene meno coinvolto anche per la salita in cattedra di Abrego che canalizza lo sviluppo del gioco più sul centro-sinistra. Sostituito per l’esigenza di popolare maggiormente l’area.

(1’st Ciofani 6: mette in campo la solita grinta, cercando di battagliare con i centrali baresi. Ci prova di testa e di piede, ma non trova la zampata vincente).

Bertolacci 6: schierato davanti alla difesa cerca di dare equilibrio per permettere ai due di inserirsi nel primo tempo, mediano in coppia con Abrego nella ripresa. Nell’uno e nell’altro caso prestazione sufficiente ma nulla più.

(16’st Castagnetti 5,5: cerca di portare linearità alla manovra ma con poca rapidità nel muovere il pallone).

Abrego 6,5: nettamente il migliore in campo grigiorosso. Molto coinvolto nella fase offensiva nella mediana a tre del primo tempo, più “tattico” nella ripresa, una nota positiva in una serata non positiva.

Zanimacchia 5: inizia niente male ma poi si perde un po’, facendo confusione in alcune situazioni e speecendo una preziosa occasione che potrebbe (e dovrebbe) portare al pareggio

(27′ st Sernicola 6,5: per qualche minuto esterno alto, poi di nuovo terzino, tanti palloni scodellato al centro, non capitalizzato però dai compagni)

Vazquez 6: può e deve fare di più, e questa Cremonese non può fare a meno del suo talento. Nel finale stanco, ma comunque trova la testa di Ciofani per una incornata verso la porta.

Buonaiuto 5: non sfrutta l’occasione concessagli da Ballardini. Volenteroso nelle intenzioni, con anche un paio di tiri interessanti dalla distanza nella prima mezz’ora, ma l’errore che commette a tu per tu con Brenno è pesante. Da li’ in poi fatica a scrollarsi di dosso la delusione.

(16’st Afena-Gyan 5: sul punto di caduta dei palloni che arrivano laterali c’è quasi sempre con puntualità, e questo e’ un merito, ma in due circostanze non trova la cattiveria giusta per realizzare un gol che sarebbe stato importante).

Ballardini 5,5: cambia due soluzioni tattiche, ma la squadra pare faticare quando l’avversario intensifica l’attenzione difensiva.

Roberto Moscarella

