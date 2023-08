Dopo lo 0-0 col Catanzaro, la Cremonese perde di misura col Bari e in due giornate in casa raccoglie soltanto un punto. Il big match contro i pugliesi finisce 0-1: un guizzo di Sibilli sul finire del primo tempo permette alla squadra di Mignani di sbancare Cremona. Ancora a secco l’attacco grigiorosso.

Tra i quasi 9mila dello Zini, c’è l’ospite d’onore: Massimo Coda annuncia con la sua presenza il colpo di mercato della Cremonese. Visite mediche in mattinata, posto in tribuna in serata per il totem della serie B. L’avvio grigiorosso è veemente: Abrego alza il pressing, Collocolo offre alternative a destra, Zanimacchia pennella per il 32 che di testa non va a bersaglio. Stessa sorte per Buonaiuto su cross di Ghiglione. Il 10 di casa, alla 100esima con la Cremo, ci prova anche da fuori: Brenno c’è. L’opportunità migliore la costruisce Vazquez al 33’, con scippo e innesco per Buonaiuto: il piattone del trequartista però è largo a Brenno battuto. Al 44’ si materializza la beffa, il Bari trova il fondo a sinistra con Morachioli che scarica al centro sul rimorchio di Sibilli, puntuale con il destro dello 0-1, convalidato al Var dopo minuti d’attesa complice sbandierata del guardalinee. Al riposo va una Cremonese che ha fatto la partita ma si ritrova a dover rincorrere.

Ad inizio ripresa Ballardini cambia subito: fuori Collocolo, dentro Ciofani e i grigiorossi tornano a schierarsi con il 4-2-3-1. Lo stesso D9 ci prova da fuori al 54’, palla a lato. Il Bari se la gioca in contropiede, la Cremonese si innervosisce affrettando qualche giocata: Ballardini non apprezza e cambia ancora, gettando nella mischia Afena-Gyan per Buonaiuto e Castagnetti per Bertolacci. Il nuovo play inventa una traccia per Zanimacchia al 65’: l’esterno taglia l’area da destra ma sull’uscita di Brenno calcia fuori. Il Bari prova ad addormentare la gara, la Cremo ci mette del suo sbagliando troppo in fase di impostazione. Le chance migliori capitano a Pickel, soprattutto col colpo di testa che nel recupero impegna Brenno. Finisce 0-1. Dopo due giornate di B, giocate in casa, la Cremo è ferma ad un punto in classifica ed è ancora a secco di gol.

sa

© Riproduzione riservata