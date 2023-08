Oltre mille anni fa nasceva Grontardo. Proprio per ricordare questo anniversario, l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare una due giorni di full immersion culturale, con momenti artistici, conferenze, presentazione di un libro, ma anche momenti ludici per i più piccoli.

Già nel pomeriggio di oggi, sabato 26 agosto, le madonnare si sono messe al lavoro per realizzare le loro opere, che poi verranno esposte in Comune. In serata la storica Elisabetta Filippini racconterà della storia del paese.

