Ha preso il via oggi, sabato 26 agosto, la due giorni dedicata ai libri gialli organizzata a Pizzighettone. “Mura in noir, festival del giallo italiano” è arrivato alla terza edizione e quest’anno si tiene nella nella casamatta numero 1.



Ad aprire la rassegna, Paolo Roversi che ha parlato del suo ultimo romanzo (“Alla vecchia maniera”), ma ha anche ripercorso la sua precedente collana di 9 libri.

A seguire, è quindi intervenuta Patrizia Rinaldi. Per un impedimento, l’autrice non ha potuto presenziare all’incontro, ma si è collegata in diretta da Napoli. L’autrice ha presentato “Guaio di notte”.



Dopo l’intervento introduttivo del sindaco del borgo Luca Moggi, gli scrittori hanno conversato con Angelita Pierro e Damiana Tentoni.

Durante le giornate di Mura in Noir, nella casamatta 6 è presente uno stand espositivo con vendita libri a cura della Libreria Spotti di Cremona.

Ad organizzare la rassegna i Servizi Culturali del Comune di Pizzighettone, Pizzighettone Fiere dell’Adda, Informagiovani Pizzighettone, Pro Loco Pizzighettone, Lib(e)ri a Casa Mia di Angelita Pierro con il contributo de I Ragazzi del Torrione e di Campagna Amica Coldiretti Cremona.

