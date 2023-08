Successo per la festa patronale della Pro Loco di Grumello. La prima serata, giovedì 24, ha avuto ovviamente un prologo con la messa solenne, celebrata da don Francesco Pigola che nella breve omelia ha invitato a seguire l’esempio di San Bartolomeo: “Abbiamo la responsabilità, come comunità, di testimoniare la gioia dell’incontro con Gesù perché non è imponendo, ma mostrando esempi che si convertono le persone. Cambiare stili non è facile, ma col Signore possiamo diventare nuovi nella quotidianità come il nostro patrono.”

Intanto, a Cascina Castello consiglieri e volontari dell’associazione si erano dati da fare ed erano pronti ad accogliere le numerose persone che, arrivate come sempre anche dal circondario, hanno potuto degustare abbondanti e profumati piatti di gnocchi al pomodoro, al ragù e al gorgonzola, carni alla griglia, salumi, le bufalizie del Gruppo Caffi e svariate torte. I cuochi, i grigliatori e i camerieri hanno dimostrato grande resistenza al caldo soffocante in cui si sono trovati quest’anno a lavorare e sono stati all’opera fino a tarda sera per soddisfare anche i ritardatari.

La sera dopo, il bis del tutto esaurito con la tradizionale tombolata che ha visto moltissime persone seguire l’estrazione dei numeri: uno sguardo alle cartelle e uno ai ricchi premi (alcuni offerti da esercizi commerciali del paese) e applausi per tutti i vincitori.

La Pro Loco esprime molta soddisfazione per l’ottima riuscita di quest’evento e ringrazia tutti coloro che, in vario modo, hanno dato una mano. Un ringraziamento alle Pro Loco di Annicco e Sesto per la preziosa collaborazione che da un po’ di tempo si è instaurata per superare insieme le difficoltà che le piccole associazioni di paese incontrano sempre più di frequente sul loro cammino

© Riproduzione riservata