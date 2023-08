Un grosso autoarticolato ha bloccato per diverse ore questo pomeriggio via Giuseppina a causa della rottura del semiasse posteriore che ha causato il distacco di una parte del mezzo. L’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto all’altezza del distributore Eni: a quanto pare la rottura si è verificata mentre il mezzo stava facendo inversione di marcia per tornare indietro. La polizia locale ha regolato la circolazione.

