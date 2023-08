I Carabinieri della Stazione di Soresina, al termine di un’indagine durata alcune settimane, hanno dato un nome e un volto all’autore del furto di un telefono cellulare avvenuto all’interno di un locale pubblico di Soresina, identificando il responsabile in un cittadino straniero di 61 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico.

I militari a fine giugno avevano ricevuto la denuncia di furto del telefono da parte di un residente. Il giorno precedente, verso le 15.00, si trovava insieme ad alcuni amici presso un locale per la distribuzione automatica di bevande in centro città. Aveva appoggiato il suo cellulare sopra una delle macchinette, aveva preso una bevanda e si era allontanato dimenticando sul posto il suo telefono. Mezz’ora dopo, accortosi di non averlo con sé, era tornato al locale, ma era sparito.

A seguito della denuncia, i carabinieri hanno visionato le telecamere di sorveglianza da cui emergeva che un uomo era entrato nel locale e, accortosi del telefono incustodito, lo aveva preso e messo in tasca, poi si era allontanato a piedi.

Partendo proprio da quelle immagini sono iniziati gli accertamenti svolti dai militari di Soresina che hanno riconosciuto l’uomo immortalato nel video perché frequenta il paese edera stato identificato in più occasioni.

Individuato il 61enne come il presunto autore del fatto, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

