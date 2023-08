Davide Ballardini ha commentato la vittoria sulla Ternana arrivata questa sera in trasferta: “Questo è lo spirito che vogliamo vedere, una squadra sfinita a prescindere dal risultato, la partita ha detto che in parità numerica fossimo in assoluto controllo, poi dopo l’espulsione ci siamo difesi e abbiamo sofferto, ma abbiamo meritato di vincere”.

Poi sul modulo: “A prescindere dal modulo è lo spirito e la voglia di attaccare lo spazio che bisogna vedere, a prescindere anche dai giocatori impiegati”.

Una battuta su Coda: “Ha fatto una partita di grando volotà, sacrifcio e profondità. siamo contenti al di là del gol”.

Infine su Vasquez: “Lui ha voluto rimanere in campo fino alla fine, ha corso per la squadra, bene così”.

