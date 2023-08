C’è anche la multinazionale Coim, sede a Offanengo ma stabilimenti in tutto il mondo, dietro la missione spaziale che ha portato la sonda Chandrayaan-3, lanciata il 14 luglio scorso, sulla Luna.

La filiale indiana dell’azienda ha infatti fornito al proprio partner M/s Uma polymer ltd il primer Novacote-Coiminks per estrusione PR8099, prodotto localmente, per realizzare i tubi flessibili che garantiscono l’immissione di aria pulita e fresca nei mezzi di lancio. Queste soluzioni sono state utilizzate da ISRO (Indian Space Research Organisation) nelle ultime 50 missioni, inclusa Chandrayaan-3.

Coim produce specialità chimiche dal 1962 e opera in tutto il mondo attraverso diciannove società produttive e commerciali.

“Siamo orgogliosi di avere contribuito a questo grande successo con un grande prodotto Coim.” afferma Giuseppe Librandi, Presidente e CEO di Coim. “Ci congratuliamo con il nostro partner M/s Uma polymer ltd per la fruttuosa e duratura collaborazione con ISRO, l’organizzazione indiana per la ricerca spaziale, e ci auguriamo di raggiungere tanti altri ambiziosi traguardi insieme”.

Coim Spa nasce nel 1962 dall’incontro tra Mario Buzzella e Cesare Zocchi, due uomini accomunati dalla passione per la chimica e dall’intraprendenza imprenditoriale, che danno il via ad un’attività volta a soddisfare la crescente domanda di prodotti chimici generata da un’economia in fortissima espansione.

A distanza di 60 anni, il Gruppo è una multinazionale italiana che sviluppa, produce e commercializza in tutto il mondo specialità chimiche per l’industria manifatturiera, garantendo una presenza locale attraverso 19 società – di cui 10 siti produttivi – in Italia, Germania, Russia, Turchia, Singapore, Cina, India, USA, Brasile, Messico, Cile, Colombia, Spagna, Austria e Paesi Bassi.

Oltre 1.200 i collaboratori specializzati. Integrazione sulle materie prime, focus sui sistemi poliuretanici, offerta ampia e diversificata – 18 linee prodotto, dai poliesteri ai sistemi PU – e ampia capacità produttiva offrono a COIM la possibilità di oddisfare le esigenze di natura tecnica, commerciale e logistica di clienti diffusi in oltre 90 Paesi, per un volume d’affari pari a 1 miliardo di euro e cercando di rispettare persone e ambiente.

