Dopo i sei Daspo comminati per la rissa nel match dei Pulcini disputato a Pianengo, parla in esclusiva a Cremona1 la nonna di 71 anni che ha ricevuto uno dei provvedimento, fornendo la sua versione dei fatti: “Sfido, da mamma, chiunque a non intervenire vedendo i propri figli in difficoltà”. La donna smentisce scappellotto e insulti razziali: per questo la sua famiglia farà ricorso.

Servizio di Giovanni Gardani

© Riproduzione riservata