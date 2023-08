Circolazione bloccata per oltre un’ora sulla linea Cremona – Codogno per un guasto di rete tra Pizzighettone e Acquanegra Cremonese. Numerosi i treni coinvolti, sia provenienti da Milano (partenze delle 18,20, 19,20, 20,20) che da Mantova.

In particolare, il treno 2177 da Milano per Mantova partito alle 18,20 è arrivato a Ponte d’Adda con un’ora e 20 minuti di ritardo e a Cremona con ben 80 minuti ed è poi stato cancellato nella tratta da Cremona a Mantova.

Il 2179 partito da Milano un’ora dopo (19,20) sta viaggiando con 39 minuti di ritardo; il 2181 delle 20,20 sta accumulando 20 minuti di ritardo.

Viaggiatori tra il rassegnato e l’arrabbiato, tanto più pensando che da domani 1 settembre scatta il rincaro dei biglietti.

