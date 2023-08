Si chiama Remi in tavola la manifestazione che raccoglie il testimone della tradizionale Ambulina rustida: appuntamento nelle casematte di Pizzighettone (CR) per due fine settimana: dall’1 al 3 e dall’8 al 10 settembre.

«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’associazione Amici del Presepe di Corno Giovine – commenta Carlo Pedrazzini, presidente di Pizzighettone Fiere dell’Adda – che, dopo la positiva esperienza di Sagra della Polenta, ci ha contattati per proporre un nuovo appuntamento enogastronomico che raccogliesse il testimone di una festa tradizionale a Pizzighettone: l’Ambulina rustida. Diamo così seguito ad una proficua collaborazione tra realtà che scelgono il cibo come volano di (ri)scoperta del territorio».

«Sull’onda, è questo il caso di dirlo, della positiva esperienza di Sagra della Polenta – sottolinea Roberto Subitoni, presidente dell’associazione Amici del Presepe che organizza la manifestazione – e della popolarità dell’Ambulina rustida portiamo a Pizzighettone un format che avevamo sperimentato con successo nel 2018 a Casalpusterlengo. Ci siamo relazionati con tutte le realtà del territorio, Pro Loco e Gruppo Volontari Mura oltre che naturalmente Pizzighettone Fiere dell’Adda, per una manifestazione che unisse il meglio dei due eventi».

Il menù è ricco e prevede anche piatti per chi vuole provare qualcosa diverso dal pesce: tra gli antipasti insalata di mare e cozze alla marinara, ma anche piatto misto di salumi e formaggi e polenta abbrustolita con Panna Verde del Caseificio Angelo Croce; come primi linguine allo scoglio e penne al salmone; tra i secondi ambulina rustida (pesciolino fritto con polenta abbrustolita), fritto misto di mare, rane fritte, gamberoni e pancetta; il tutto può essere accompagnato da patatine fritte e polenta abbrustolita; torte come dolci e ampia scelta di vini tra bianchi, rossi e rosè della cantina Poderi San Pietro.

I piatti sono disponibili anche per l’asporto: per le prenotazioni è necessario contattare il numero 338/6005140.

Cosa fare a Pizzighettone. Sono molte le realtà del territorio che promuovono la scoperta di Pizzighettone attraverso iniziative e proposte:

● visita alle chiese a cura delle guide della parrocchia 2, 3, 9 e 10 settembre dalle 15.00 alle 17.30 – Donazione finale facoltativa

● visite alle mura a cura del Gruppo Volontari Mura 2, 3, 9 e 10 settembre dalle 15.00 – 5 euro per adulti, gratuito sotto i 10 anni noleggio biciclette il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00 – 5 euro la prima ora, + 1 euro ogni ora successiva

● navigazione sul fiume a cura del Consorzio Navigare l’Adda sabato 2 settembre partenza alle 17.00 e alle 18.30 aperitivo musicale sul battello (su prenotazione al numero 348/8661685) domenica 3 settembre partenze alle 11.30, 14.30 e 15.45 sabato 9 settembre partenza alle 17.00 domenica 10 settembre partenza alle 11.30 10 euro gli adulti, 5 euro fino a 12 anni e gratis sotto i 4 anni

● mostra su Francesco I a cura della Pro Loco sabato 2 e 9 settembre dalle 10.00 alle 12.00

● museo Civico venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 sabato dalle 9.00 alle 12.30 domenica mattina su prenotazione scrivendo a cultura@comune.pizzighettone.cr.it.

Domenica 10 settembre, inoltre, è in programma l’evento “Kart Terapia”, rivolto a persone con disabilità, promosso da Lions Pizzighettone e Wheelchair Karting A.S.D. di Pessano con Bornago (MI) dalle 10.00 alle 18.00 in piazza d’Armi.

Sempre domenica 10 settembre a partire dalle 18.00 “Festa della gente di terra fiume” con concerti in barca, visita alle mura e spettacolo teatrale in via Boneschi.

