Angelo Pintus e Angelo Duro in scena al teatro Ponchielli di Cremona.

Pitus, campione indiscusso di gradimento, incassi e presenze, torna dopo aver festeggiato il prestigioso traguardo delle 100 repliche tutte sold out in tutti i teatri d’Italia. Come di consueto Pintus stupirà non svelando nulla di cosa si nasconde dietro il nuovo emblematico titolo del suo spettacolo Una brutta persona. Non resta quindi che aspettare di scoprirlo il 28 e 29 novembre. I biglietti saranno in vendita da martedì 5 settembre alla biglietteria del teatro aperta con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00. Sarà possibile anche acquistare i biglietti online sui circuiti vivaticket e ticketone.

I prezzi:

PLATEA e PALCHI Euro 40,00 + Euro 6,00 di prevendita cioè finale Euro 46,00

GALLERIA Euro 37,00 + Euro 5,50 di prevendita cioè finale Euro 42,50

LOGGIONE Euro 30,00 + Euro 4,50 di prevendita cioè finale Euro 34,50.

Angelo Duro, invece, sarà in scena con il suo nuovo spettacolo “Sono Cambiato” sabato 18 novembre 2023 alle ore 21:00.

È stato uno dei video più visti dell’estate 2023 quello in cui Angelo Duro si fa portare in giro da Saro, il proprietario del Bam Bar di Taormina, famosissimo per le granite e i selfie con i personaggi più famosi del pianeta, a disegnare dei grossi falli sui suoi manifesti. Un video che ha fatto ridere tutti, e che pare una vendetta verso tutti quei ristoratori che oggi passano il tempo più su Tik tok che in cucina, ma non ha fatto ridere l’amministrazione comunale, che ha subito verbalizzato ben tre multe all’artista ma che non sono servite a fermare il fiume di pubblico che lo segue, infatti, anche quella sera, i fan hanno letteralmente assaltato lo storico teatro.

Lo spettacolo, prodotto dalla Da Solo Produzioni, società fondata dallo stesso artista, sta sbancando tutti i teatri d’Italia. Angelo Duro, con una scritta a caratteri cubitali sul manifesto ci fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la curiosità di migliaia di persone che sta facendo la fila per vederlo (ma soprattutto per sentirlo) ed il risultato: è un vero successo.

I prezzi dei biglietti:

Platea € 40,00 (€ 34,50 + 5,50)

Palchi Centrali € 40,00 (€ 34,50 + 5,50)

Palchi Laterali € 34,50 (€ 30,00 + 4,50prev.)

Galleria numerata € 30,00 (€ 26,00 + 4,00prev.)

Loggione numerato € 25,00 (€ 21,50 + 3,50prev.)

