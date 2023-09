Primi voli stamattina all’aeroporto del Migliaro, a supervisionare il traffico aereo da quella che tecnicamente viene chiamata “biga”, la torre che è usata per comunicare decolli e atterraggi.

Da stamattina, dopo un mese esatto di chiusura, è tornato tutto alla normalità sulla pista che da 650 ora è stata allungata a 800 metri, un sogno rincorso da oltre sessant’anni che si è avverato grazie alla collaborazione vincente tra Migliaro srl presieduto da Vanna Bazzi e Prometon Tyre Group, che ha allungato la pista a proprie spese, in cambio della costruzione in totale sicurezza di una pista che testerà pneumatici a uso industriale.

A Migliaro srl oltre all’allungamento della pista il colosso pagherà 70 mila euro di affitto l’anno per 9 anni. I test si effettueranno il martedì, giorno della settimana con una «frequenza bassissima di voli». Costo dell’operazione: 800 mila euro.

I lavori stanno procedendo come da cronoprogramma, la pista da volo è stata finita in un mese, mentre per la pista dei test bisognerà attendere fine anno. Domani alle 19 sarà inaugurata la nuova pista di volo: il programma prevede dopo il saluto delle autorità, il taglio del nastro da parte del sindaco Gianluca Galimberti con interventi dei rappresentanti di Aeroporto Migliaro, Aeroclub Cremona e Prometeon Tyre Group.

Silvia Galli

