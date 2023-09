Grande successo alle Colonie Padane per la Cena dei Cinquecento, iniziativa di MeDea onlus per sostenere il progetto Nutrimenti dell’Asst di Cremona, assistenza domiciliare per i pazienti seriamente debilitati da patologie gastrointestinali consentendo loro di poter proseguire e completare i percorsi di cura. Tutti esauriti già da settimane i tavoli allestiti nella struttura all’aperto per una serata di intrattenimento e testimonianze di esperienze di cura.

La serata organizzata da due amiche, anime di Medea, Nicoletta Mezzadri e Anna Garavelli, ha avuto come momento clou una sfilata di moda con le creazioni di alcune boutique cremonesi, presentate dalla giornalista di Cremona1, Federica Bandirali. Indossatrici d’eccezione, donne che hanno vissuto un percorso oncologico.

Intensi e commoventi gli interventi di Anna e Nicoletta che hanno condiviso le proprie emozioni con la platea, raccontando i momenti difficili della malattia, conditi da parole di speranza. Non sono poi mancati i discorsi istituzionali con il presidente di Medea Rodolfo Passalacqua, il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, il presidente di Occhi Azzurri, Filippo Ruvioli, Beatrice Carli, nutrizionista di Medea, Beniamino Palmieri, oncologo di Modena.

© Riproduzione riservata