Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana è partner della Fondazione Ente dello Spettacolo per tutta la durata dell’edizione 2023 del Festival del Cinema di Venezia.

Dal 31 agosto al 9 settembre, il formaggio DOP sarà il protagonista degli eventi organizzati da Ente dello Spettacolo all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, esclusivo teatro di incontro con i migliori talenti del cinema internazionale, dove si celebrerà il legame, profondo e autentico, che unisce gli amanti delle pellicole d’autore a quelli del cibo di qualità.

Nel cuore pulsante del Festival, dove ogni giorno transitano oltre 200 persone, tra cui attori, registi, giornalisti e personaggi dello star system, il Provolone Valpadana DOP regalerà un’esperienza di gusto attraverso dei percorsi di degustazione che raccontano il suo spessore caratteriale e la sua duplice anima: dolce e piccante.

“Quest’anno abbiamo scelto di essere sotto i riflettori di uno dei più grandi e attesi eventi di portata internazionale perché ad unirci è l’espressione dell’eccellenza. Il Provolone Valpadana DOP, così come la rassegna più antica al mondo, porta con sé una lunga tradizione frutto di impegno e alta professionalità, oltre che la capacità di narrare un territorio. Ma non solo, a renderci affini è la capacità di creare delle esperienze di condivisione e di intrattenimento: davanti ad un film così come davanti ad una selezione di questo ineguagliabile formaggio con il marchio di qualità” – dichiara Giovanni Guarneri, Presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana.

Il Consorzio è anche sponsor dell’ambito Filming Italy Best Movie award, un prestigioso riconoscimento, votato dal pubblico e da una giuria di qualità , la cui direzione artistica è a cura di Tiziana Rocca, che da dieci anni, premia film e serie TV italiane ed internazionali, oltre che i migliori talent dell’ultima stagione cinematografica, grazie alla votazione del pubblico.

L’evento di premiazione avrà luogo il 3 settembre e sarà seguito da una cena di gala durante la quale un parterre esclusivo di ospiti potrà degustare, all’interno del menu, un piatto che esalterà le caratteristiche gourmet del Provolone Valpadana DOP.

La partnership con Fondazione Ente dello Spettacolo per la Mostra del Cinema di Venezia rientra nell’ambito delle attività promozionali del progetto “CHOOSE YOUR TASTE, SWEET OR SPICY, ONLY FROM EUROPE”, campagna triennale voluta dal Consorzio, con il co-finanziamento dalla Commissione Europea, per valorizzare e migliorare il grado di riconoscibilità del formaggio Provolone Valpadana DOP in Italia e non solo.

