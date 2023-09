Undici arrivi, di fatto una formazione intera. È questo il bilancio dei nuovi ingressi in casa Cremonese al termine di un mercato che ha visto i grigiorossi grandi protagonisti.

Franco Vazquez e Massimo Coda sono i nomi che fanno sognare i tifosi, cui sono stati aggiunti profili sostanziosi, soprattutto in mediana, dove sono arrivati Collocolo, Bertolacci, Abrego e Majer, oltre al giovane Brambilla.

Sempre sulla linea verde vanno inquadrati gli arrivi del portiere Jungdal, dell’ala Sekulov e del difensore centrale Antov, oltre che dell’ultimo colpo Rocchetti, chiamato ad ereditare il posto di Valeri.

Già, Valeri. Il terzino classe 1998 alla fine non è partito e non ha rinnovato e per lui il futuro rimane da scrivere, così come quello di Okereke per cui potrebbero aprirsi finestre last minute dall’estero, ma in una situazione un po’ più semplice da risolvere. A patto che le motivazioni siano alte, conditio sine qua non imposta dal club e dal tecnico Ballardini.

Al netto di quanti sono tornati al club di appartenenza dopo il prestito, alcuni sono stati solo di passaggio a Cremona, come Strizzolo rientrato al Modena, Gondo approdato alla Reggiana dopo l’esperienza all’Ascoli che invece abbraccia Milanese ceduto nuovamente a titolo temporaneo.

Hanno invece salutato il club, Dessers, Chiriches, Aiwu, Ciezkowski e Acella.

TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA CREMONESE



Acqusiti

Abrego (c, Gody Cruz – prestito)

Antov (d, Monza – prestito)

Brambilla (c, Cesena)

Bertolacci (c, svincolato)

Coda (a, Genoa – prestito)

Collocolo (c, Ascoli)

Jungdal (p, Milan)

Majer (c, svincolato)

Rocchetti (d, Triestina)

Sekulov (c, Juventus – prestito)

Vazquez (a, svincolato)

Cesssioni

Acella (c, Perugia – prestito)

Agazzi (p, Alcione – prestito)

Aiwu (d, Birmingham – prestito)

Basso Ricci (a, Lumezzane – prestito)

Benassi (c, Fiorentina – fine prestito)

Carnesecchi (p, Atalanta – fine prestito)

Chiriches (d, Steaua Bucarest)

Cella (d, Ancona)

Ciezkowski (p, svincolati)

Dessers (a, Rangers)

Ferrari (d, Sampdoria – fine prestito)

Frey (d, Gubbio – prestito)

Galdames (c, Genoa – fine prestito)

Ghisolfi (c, Cerignola – prestito)

Girelli (c, Sampdoria)

Gondo (a, Reggiana – prestito)

Mamona (a, Vis Pesaro – prestito)

Meité (c, Benfica – fine prestito)

Milanese (c, Ascoli – prestito)

Munaretti (d, Renate – prestito)

Nardi (c, Reggiana – prestito)

Perseu (c, Latina – prestito)

Politic (a, Dimano Bucarest)

Scaringi (d, Novara – prestito)

Schirone (c, Pineto)

Strizzolo (a, Modena)

Tenkorang (, Lecco – prestito)

Vasquez (d, Genoa – fine prestito)

Zunno (a, Messina – prestito)

