Davide Ballardini non si fida della Sampdoria che oggi alle 18.30 arriva allo Zini per affrontare la Cremonese nella quarta giornata di Serie B.

Nonostante le ultime due sconfitte consecutive lascino i blucerchiati fermi ad un punto a causa della penalizzazione di due punti ricevuta, la squadra oggi allenata da Andrea Pirlo viene considerata alla stregua di una big.

E non potrebbe essere altrimenti visto il blasone e il recente passato del club ligure che annovera nello staff tecnico anche una bandiera della Cremonese come Mauro Bertoni.

In casa grigiorossa, chiuso il mercato in entrata, si farà a meno di Valeri e Okereke, ancora in attesa della chiamata buona dall’estero per lasciare Cremona.

Ballardini riflette sull’ampiezza della rosa e sul modulo da utilizzare, ma ha almeno due punti fermi: Vazquez e Coda guideranno i grigiorossi, nonostante qualche sirena da turnover da terza gara in una settimana.

Si va anche verso la conferma di un centrocampo a tre e di una difesa a quattro che dovrà fare a meno dello squalificato Ravanelli.

Per la Cremonese, che – Ballardini dixit – spera di aver acquisito consapevolezza dal successo ottenuto a Terni in inferiorità numerica, l’occasione di dare continuità di risultati e la possibilità di fare un’ulteriore step nella proposta di calcio, come ha evidenziato anche il tecnico grigiorosso.

