Le polemiche hanno lasciato lo spazio alla musica nella prima delle due serate del Tanta Roba Sotto il Torrazzo che allunga ancora un po’ l’onda lunga del TRF estivo.

Non erano mancate le riserve e le critiche per la scelta di invitare sul palco nel cuore di Cremona due cantanti come Neima Ezza e Rondodasosa.

Alla fine, al netto di ogni considerazione di merito, il risultato parla di una buona risposta di pubblico, soprattutto di giovanissimi, spesso accompagnati dai genitori.

E così nella centrale piazza del Comune, nel sabato sera cremonese, si è ballato e si è cantato.

Una scelta certamente azzeccata quella degli organizzatori di privilegiare ospiti forti su un target così giovane al sabato sera, prima di strizzare l’occhio ad un’altra generazione.

Domani sera, domenica 3 settembre, infatti sullo stesso palco si esibirà Massimo Ranieri.

