Milan, cori giocatori contro Juve: indagine Figc

(Adnkronos) – La procura della Figc apre un’indagine sui cori dei giocatori del Milan contro la Juventus dopo il match con la Roma. Il Procuratore Federale della Federcalcio Giuseppe Chinè ha acquisito i

filmati postati sui social da calciatori rossoneri nei quali, durante il trasferimento in aeroporto dopo la gara con la Roma, intonano canti antisportivi

. In particolare, spicca il coro che sulle note della canzone ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri si chiude con il riferimento al ‘gobbo juventino’. La procura Figcha aperto una indagine per accertare l’eventuale violazione dei canoni di lealtà e correttezza ed individuarne i responsabili.