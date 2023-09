Violenta aggressione, ieri verso le 19,30 alla stazione dei pullman di via Dante. Un uomo di circa 30enne trovato senza biglietto sul bus in partenza alle 19,37 per Piadena, prima ha rifiutato di scendere e poi si è avventato sull’autista, strattonato e preso a cazzotti. Infine la fuga. Il conducente, 48 anni, ferito, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Ad assistere alla scena, numerosi testimoni, compresi i viaggiatori che, senza autista, sono rimasti a piedi, arrabbiati e increduli. Sul posto, oltre i medici del 118, anche i carabinieri, che hanno sentito le varie testimonianze e ricostruito il movimentato episodio. In corso le ricerche dell’aggressore.

S.P.

