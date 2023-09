Sicurezza, l’amministrazione garantisce massimo impegno

Il tema della sicurezza è un tema di crescente drammaticità a livello nazionale. Abbiamo assistito nelle ultime settimane a diversi episodi gravissimi, a partire da femminicidi e violenze sessuali.

Il governo di centrodestra , che ha fatto del tema sicurezza una bandiera anche nell’ultima campagna elettorale, accusando di incapacità il centro sinistra al governo precedentemente, sta ora mostrando una totale assenza di iniziative volte ad affrontare il problema. A partire dalla carenza grave di personale assegnato alla polizia di Stato. È noto infatti che la competenza dell’ordine pubblico è una competenza centrale dello Stato.

Noi siamo vicini alle forze dell’ordine in città nel loro sforzo quotidiano a servizio della sicurezza e proprio in virtù di questa vicinanza anche noi diciamo al Governo che è ora di dare risposta alle richieste di personale e di strumenti, poiché le promesse, anche in questo ambito, sono a zero. I fatti non si vedono, né su questi temi, né su altri, uno tra tutti l’arrivo più che duplicato di migranti in questi mesi del 2023.

Ma Cremona fortunatamente ha un livello di sicurezza maggiore di altre città, come recentemente dichiarato anche dal questore Michele Sinigaglia. Non per questo vanno sottovalutati episodi e segnali in città, quale il fatto occorso in piazza Roma, sul quale sono comunque in corso accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria, volti a verificare le dinamiche e i fatti.



Anche nell’ascolto delle richieste di cittadini su questi temi, l’Amministrazione Comunale ha sempre garantito e garantisce il massimo impegno, per tutelare la sicurezza urbana con azioni ad ampio raggio e di prevenzione. Certamente lo fa dentro una collaborazione proficua e continuativa con la Prefettura e le forze dell’ordine, anche in termini di aumento della presenza coordinata sul territorio. Lo fa anche con la tutela della sicurezza stradale e ambientale, la prevenzione del crimine, la promozione della cultura della legalità, la riqualificazione urbana e sociale dei luoghi, le azioni coordinate con i servizi sociali di prevenzione ed educazione. Inoltre, usando tutte le opportunità di legge e di finanza, ha incrementato il personale della polizia locale e potenziato il sistema di videosorveglianza e continuerà a farlo.

Continueremo dunque a collaborare proficuamente, per quanto di competenza del Comune, con Prefettura e Questura, per potenziare in sinergia il controllo del territorio. Ma ora noi ci rivolgiamo al Governo, sperando che batta un colpo per potenziare personale mezzi e azioni volte a garantire la tutela della sicurezza dei cittadini.

