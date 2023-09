Sabato 9 settembre si celebrerà a Grumello il 140° anniversario della fondazione del Convento delle Suore Cabriniane voluto da Santa Francesca Saverio Cabrini che nel 1882 diede vita, nel piccolo paese cremonese, alla sua prima casa filiale.

Per rendere omaggio alla preziosa opera delle Suore che hanno educato diverse generazioni e per farla conoscere a chi non ha avuto modo di apprezzarla, su invito di Don Francesco, parroco del paese, all’inizio dell’anno è nato un comitato che ha raccolto scritti e materiale iconografi. Tutto sarà esposto nella Chiesa di San Defendente, annessa al convento, dove è stata collocata la mostra “Santa Francesca Saverio Cabrini una donna di ieri per il mondo di oggi”.

Alla cerimonia di apertura, prevista per le ore 17, parteciperanno alcune Suore della Casa Madre di Codogno, insieme a Suor Maria Barbagallo e Suor Rachele Tagliabue che, apprezzando il ricordo che verrà tributato alla loro fondatrice, hanno voluto contribuire con il “prestito” della carriola con cui la Santa arrivò a Grumello e la prima veste con la croce dell’ordine.

Dopo l’inaugurazione, alle 17:30 sarà celebrata la Santa Messa Solenne con la partecipazione della Schola Cantorum Parrocchiale “San Bartolomeo”, a cui farà seguito alle 18:30 il concerto di musica sacra con l’orchestra Antonio Stradivari di Cremona diretta dal maestro Giuseppe Caffi. La mostra rimarrà aperta fino a sabato 16 settembre, con i seguenti orari: al mattino dalle 10 alle 11 e al pomeriggio dalle 17 alle 19.

