Domenica 10 settembre a Cremona, in piazza Stradivari, torna l’appuntamento mensile con il Mercato di Campagna Amica. Tema principale della giornata sotto i gazebo gialli, con gli agricoltori della Coldiretti, sarà “La spesa di settembre”.

“Mentre volgono al termine le assolate giornate estive, settembre spalanca le porte all’autunno e ai primi frutti e ortaggi tipici di questa stagione, ricchi di gusto e nutrienti – sottolinea Coldiretti Cremona –. Se pesche, fichi, meloni e le ultime angurie continuano ad accompagnarci presso il mercato con i loro colori e sentori tipicamente estivi, la regina indiscussa di questo mese diventa l’uva: bianca o nera, grazie alle sue proprietà antiossidanti rappresenta un vero toccasana per le nostre cellule e per la nostra pelle. Ricca di potassio, zuccheri e vitamine, è il nostro elisir di lunga vita”. Tra i frutti di stagione si attendono anche le mele, ideali per contrastare lo stress e la stanchezza dovuti al cambio di stagione, grazie all’apporto di vitamina B1 e B2. Adatte a grandi e piccoli, sono molto utilizzate in cucina, sia crude che cotte. Arricchiscono la spesa anche sedano, melanzane, pomodori e zucchine, insieme al radicchio, altra golosa novità di stagione.

Ma non di sola ortofrutta si alimenterà il “settembre in tavola” proposto dagli agricoltori della Coldiretti. Domenica al mercato in piazza Stradivari a Cremona ci saranno tutti gli ingredienti per un “settembre contadino” all’insegna della qualità, del gusto e dei sapori. Spazio allora ai formaggi, a miele e confetture, al pane e prodotti da forno, ai salumi tipici. E poi prodotti a base di lumaca, aceto di miele, dolci. Dalle aziende agricole di altre province lombarde arriveranno riso e vino, altri tesori dell’agricoltura lombarda.

Attesissimo dai buongustai è il ritorno dello street food contadino, proposto dalle cuoche contadine di Terranostra Cremona, in piazza Stradivari nell’ambito di una giornata all’insegna dei sapori tipici, inserita nel calendario sagre del Comune di Cremona. Accanto al mercato di Campagna Amica, infatti, ci saranno alcune ‘postazioni’ dedicate alle proposte di piatti semplici, dai tipici sapori di campagna.

Per l’occasione, cuoche e cuochi contadini proporranno gnocco fritto con salumi tipici, porchetta e polenta, pane e porchetta, gnocco fritto con i formaggi, pane e salame. Ci sarà anche un omaggio agli amici pastori della Sardegna, con la proposta di una degustazione di formaggi sardi abbinati ai mieli cremonesi.

“La presenza in piazza di alcune aziende agrituristiche ci permette di raccontare, attraverso i sapori, tutta la bontà e la bellezza dell’agricoltura italiana, con le sue ricette tramandate da generazioni, con i piatti che raccontano le nostre tradizioni in cucina – sottolinea Coldiretti Cremona -. Siamo come sempre felici di incontrare la città e i cittadini cremonesi, portando all’ombra del torrazzo i prodotti che sono la bandiera dell’agroalimentare cremonese. Nel contempo, eccezionalmente, rendiamo omaggio ad altri prodotti e produttori, dando vita a un incontro nel piatto tra la Lombardia e la Sardegna”.

Ma ci saranno anche i colori: quelli dei fiori di stagione e delle piante aromatiche, portati personalmente dai floricoltori del territorio, pronti a impreziosire e profumare la piazza. Tra i fiori che ritroviamo nel mese di settembre presso il mercato, non mancheranno i ciclamini, colorati e delicati, con il “tutor del giardino” pronto a dare i migliori consigli per prendersene cura una volta acquistati e portati a casa.

Un invito speciale è rivolto ai più piccoli. Per loro, domenica in piazza Stradivari, ci saranno giochi e sorprese. A partire dai “giochi di una volta”, realizzati in legno dall’agricoltore, con la possibilità di sfidarsi intorno al “calcetto dei nostri nonni”. Nella zona bimbi i più piccoli potranno divertirsi scoprendo nel contempo tutto il buono e il bello che nascono dalla campagna e dalle aziende agricole.

